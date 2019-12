Brenes pide conmemorar La Purísima en austeridad

El cardenal Leopoldo José Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, solicitó a los nicaragüenses austeridad y oración para conmemorar a la Inmaculada Concepción de María.

El jerarca de la iglesia católica además pidió evitar el “derroche de presupuesto” durante estas celebraciones que inician este 28 de noviembre con el novenario.

"He enviado una carta a los sacerdotes y fieles en donde les ruego que estas fiestas tengan un sentido penitencial y de austeridad, no sólo las de la virgen María (celebraciones), si no la de todos los santos. A través de las visitas en las parroquias he visto muchas familias que consagran las imágenes de la virgen y se están preparando para estas fiestas", expresó el cardenal Brenes.



El presidente de la CEN además detalló que este año la recolección de ofrendas con las que “sobreviven” las parroquias del país, ha sufrido una reducción de hasta un 10%, pero asegura que los fieles católicos siempre colaboran con la iglesia para llevar a cabo las actividades religiosas.

"La humildad no le quita solemnidad. Vemos que en las parroquias los mismos fieles llevan sus ofrendas para el brindis, regalan a la imagen su vestuario, en medio de las limitaciones, la fe, lo sagrado no se pierde", afirmó Brenes.

El religioso adelantó que este llamado de austeridad se hará público una vez que los obispos de la CEN, publiquen su mensaje por las fiestas navideñas.

La celebraciones en honor a la Inmaculada Concepción de María, conocida popularmente como La Purísima o La Gritería, se celebra cada año del 28 de noviembre a siete de diciembre.