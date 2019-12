Daniel Ortega: Aquí no se va a repetir la historia de abril

9:02 a.m.

Durante un acto de graduación de cadetes de la Policía Nacional, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega volvió arremeter contra la empresa privada, los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Daniel Ortega no se refirió a las recientes sanciones que Estados Unidos emitió contra su hijastro Rafael Ortega Murillo y tampoco a la nacionalización de la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), pero sí criticó el hecho de que la oposición nicaragüense supuestamente esté considerando hacer un paro nacional indefinido en su contra, asegurando que no lo va a permitir.

“Aquí no se va a repetir la historia de abril (de 2018). Bueno ya dijimos y lo repetimos cuando han llamado a esos paros y dicen que tiene que cerrar porque si no les queman los establecimientos, y ya lo dijimos y lo volvemos a repetir: aquí el Estado garantiza que da la seguridad, la protección a todas las empresas, a todas las actividades económicas, productivas, sociales”, dijo el mandatario nicaragüense.

Ortega sentenció a los empresarios que cuentan con instrumentos “legales y jurídicos para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses, de todos los nicaragüenses de todos los estratos económicos, sociales, desde el más rico hasta el más pobre, desde el creyente hasta el no creyente”, para proceder en el caso de que hagan el paro nacional indefinido.

El mandatario nicaragüense acusó a Estados Unidos de dañar la economía del país con sus actos “terroristas”.

“Ese es el reto que tenemos y para eso todos unidos y para eso con firmeza, decir aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde nadie. Y eso lo tengan claro los yanquis y los vendepatrias, aquí no se rinde nadie”, aseveró Ortega.

El presidente además le dijo a los empresarios que recordaran cuando se beneficiaban de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

“Ya se les olvidó a los ricachones que disfrutaron del Alba. Ellos (empresarios), mordiendo la mano del que les dio la mano para que pudieran levantarse y desarrollarse. Ya se les olvidó los cortes de energía. Ya se les olvidó. Ahí tenemos la documentación de las operaciones económicas, financieras, de las cuales ellos se beneficiaron”, aseveró Ortega.