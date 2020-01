Obras para la ampliación de la Pista Juan Pablo II se extienden hasta la rotonda Cristo Rey

Trabajadores de la comuna capitalina iniciaron el cuarto tramo de las obras para la ampliación de la Pista Juan Pablo II, las cuales esta semana se extendieron al sector de la rotonda Cristo Rey.

En este sector ya es visible la demolición de las infraestructuras que están ubicadas donde pasará la obra.

Los dueños de las propiedades afectadas están de acuerdo con la obra, sin embargo solicitan a la Alcaldía de Managua que pague la indemnización correspondiente y los reubique en otra zona.

"No me hablaron de indemnización monetaria, me dijeron que habría reubicación, nuestro deber como ciudadanos es no estropear el progreso, por eso estoy dispuesto a moverme, pero si les he pedido una reubicación cercana a la actual, porque la clientela ya nos conoce", aseguró el dueño de una cerrajería afectada, quien tiene 50 años de tener su negocio en esta zona.

Para la reubicación e indemnización de propiedades la Alcaldía de Managua planea gastar 2,760 millones de córdobas este 2020.

La ampliación de la Pista Juan Pablo II tiene un costo aproximado de 270 millones de dólares, los cuales serán financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proyecto incluye la construcción de 5 pasos a desnivel, uno en la rotonda el periodista, otro en Enel Central, Metrocentro, Cristo Rey y los semáforos de La Robelo.

Según la comuna, este proyecto generará más de tres mil empleos directos a lo largo de los cuatro años que durará.

El primer tramo del proyecto pretende ser entregado a inicios del 2020 y la obra completa se espera que finalice en 2024.