Ética y Transparencia solicitará participación en proceso de reformas electorales

La organización Ética y Transparencia, dirigida por Roberto Courtney, solicitará a la Asamblea Nacional, participar en el proceso de consultas para las reformas a la Ley Electoral que se ejecutarán este año.

Para Courtney la Asamblea Nacional está obligada a ejecutar estas reformas lo más inclusivas posible, para que exista una legitimidad del proceso, lo cual es una demanda tanto de la comunidad internacional, como de los nicaragüenses.

"Nosotros por eso recordamos que la Ley Electoral y la Constitución plantean de forma taxativa las consultas con las asociaciones civiles pertinentes. Nuestro sentido como Ética y Transparencia desde que pedimos y recibimos personería jurídica fue aportar experiencia en materia electoral, entonces si somos un grupo civil para el fin electoral, tenemos derecho a discutir el tema", manifestó Courtney.

Aunque Ética y Transparencia, es parte del grupo promotor de reformas electorales de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), aseguran que presentarán una propuesta distinta.

"Al Gobierno le conviene que estemos brindando nuestros informes y legitimando el proceso, pero es importante aclarar que somos independientes e imparciales. Nuestra propuesta no está elaborada, no iremos a imponer, estamos abiertos a escucharles. La propuesta de la Alianza Cívica y la UNAB es de ellos y nosotros ayudamos, pero no la atribuiremos como nuestra", finalizó Courtney.