¿Nicaragua está preparada ante el Coronavirus?

Debido al incremento de los casos de Coronavirus y las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a todos los países del mundo, a mantenerse en alerta ante esta amenaza sanitaria de alto riesgo, el Ministerio de Salud (Minsa) decretó hace una semana, alerta epidemiológica, sin embargo experta asegura que el país debe redoblar sus esfuerzos, para estar preparados y prevenir esta enfermedad que ya deja más de 100 muertos y 4,515 contagiados en doce países.

Para la exministra de salud, Martha McCoy, las autoridades sanitarias de Nicaragua no solo se deben centrar en la vigilancia en los aeropuertos y fronteras terrestres del país, si no que hace falta un acompañamiento a la población, para brindar información de la enfermedad desde los barrios.

“La brigadas de salud no las veo, antes se metían brigadas por ejemplo en mi barrio, cuando alguien presentaba cualquier síntoma por el dengue, pero con el Coronavirus no vemos esas brigadas en las calles y es alarmante porque Estados Unidos tiene casos confirmados y en México y Costa Rica que están mas cerca habían sospechosos, pero no están confirmados”, finalizó McCoy.

En los últimos 10 años, varios virus que en su momento fueron considerados de alto riesgos, afectaron a Nicaragua y en esa ocasión el país afortunadamente logró dar una buena respuesta sanitaria ante la emergencia.

Entre los virus que han afectado a nivel mundial en los últimos años y que se registraron casos en Nicaragua están: el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) en el 2003, la Influenza en el 2009 y la Influenza A, en 2012, causada por la sepa AH3N2 y H1N1.

El médico Jorge Manzanares, explicó que durante las emergencias registradas por estos virus, se tomaron muchas medidas, entre ellas, el aislamiento de las personas infectadas.

En el 2012 el Minsa reportó 121 casos de Influenza A, de los cuales 115 fueron de la sepa AH3N2 y seis de la H1N1.

El virus que más contagiados dejó en su momento en el país fue la Influenza, con 2,732 casos, provocando la muerte 11 personas en el año 2009.