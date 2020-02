Ex contras y ex militares en el exilio están dispuestos a unirse a la oposición para elecciones de 2021

La Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que aglutina ex contras y la asociación de ex militares en el exilio, conformada por retirados del Ejército de Nicaragua, formaron una alianza para integrarse a la oposición en unas futuras elecciones presidenciales.

“Nos une un mismo objetivo y es el de sacar del poder a quien nos ha llevado en reiteradas ocasiones a enfrentarnos unos a otros que es el presidente Daniel Ortega y sus cómplices”, explicó Lizbeth Pérez, miembro de los ex militares en el exilio.

Los ex combatientes, dicen estar dispuestos a conformar un partido político, pero que de momento los pasos han sido obstaculizados por el contexto político que vive el país.

“En 2016 ya se nos negó esa personería jurídica, si en ese contexto se nos negó en este será peor porque no hay independencia de poderes del Estado y lo que huele a oposición a (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo les cae mal. Lucharemos con la oposición y luego del triunfo buscaremos nuevos objetivos”, dijo Rafael Estrada Ocampo, presidente del FDN.

Ante este anuncio Luis Fley, ex comandante de la contra, señala que este movimiento FDN, es falso y está constituido por militantes sandinistas y no ex contras.

“Estamos en busca de obtener nuestra personería jurídica y se nos ha prometido que en junio de este año estará lista, de manera que ellos (FDN) no sé donde salieron, lo que sé es que estaban con el Gobierno y se fueron con Salvador Talavera, ex contra que estaba alineado al presidente Ortega, ahora no sé que discusión tuvieron se separaron”, aseveró Luis Fley.

Estas dos organizaciones la integran, algunos de los 26 mil hombres y mujeres que se alzaron en armas en los años 80 para combatir al Frente Sandinista, pero que terminaron entregando sus armas en un proceso de pacificación del país.