Wilfredo Navarro cree que evitará contagio del coronavirus usando mascarillas y antisépticos

El diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea Nacional, asegura que Nicaragua y especialmente él, está preparado ante una posible llegada del coronavirus, enfermedad que deja más de 2,600 muertes y 80,000 contagiados a nivel mundial.

“Como hombre prevenido vale por 100, pues yo ya tengo mi máscara y además estoy usando antisépticos y duplicando las medidas de control sanitario en mi casa”, aseguró Wilfredo Navarro.

Este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó a los países sobre el riesgo de que el coronavirus pueda convertirse en una pandemia mundial y según el diputado sandinista, el ministerio de Salud (Minsa) está implementado un mecanismo para prevenir esta enfermedad.

“Aquí, las autoridades del Ministerio de Salud y el Gobierno han tomando medidas correspondientes en los aeropuertos, puestos fronterizos y aduanas. A esas personas que ingresan al país se les está tomando sus datos y su temperatura, para descartar casos positivos”, resaltó Navarro.

Por su parte, el director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES), Miguel Orozco, recomendó que se debe practicar el lavado de manos y abstenerse a tener contacto físico con otras personas, para evitar el contagio de este virus.

Según Orozco, en los colegios hay que colocar alcohol gel para los estudiantes, los adultos deben empezar a no tener contacto físicos, es decir no saludarse con la mano, ni de besos, tampoco abrazarse, para no contraer el virus si ingresa en la región.

Hasta la fecha los países de Latinoamérica no presentan casos positivos del coronavirus, no obstante la OMS ve con suma preocupación que esta semana en Italia fallecieran 11 personas a causa de esta enfermedad y se registraran 322 contagios, mientras en Corea del Sur existen 977 casos positivos y 10 muertes.