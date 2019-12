Construcción de templos en Reserva Indio Maíz es un delito

La instalación de templos cristianos y de otras denominaciones a lo interno de la reserva Indio Maíz mantiene muy preocupados a organizaciones ambientalistas quienes han considerado esto como una nueva forma que están utilizando los colonos para extender su dominio sobre la reserva.

Recientemente, la Fundación del Río a través de una investigación realizada en la zona, emitió una alerta a las autoridades sobre la instalación de al menos 17 templos religiosos dentro del área protegida, 6 de ellos católicos y 11 evangélicos, según detalló Gabriel Jaime Rodríguez, miembro de la fundación.

Rodríguez señaló que esta invasión violenta la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.

“Tenemos también información alrededor de estas iglesias de estas denominaciones que están funcionando en sectores de colonización dentro de Indio Maíz, se habla de Nueva Jerusalén, Samaria, Cristo Rey, La Danta, sectores de invasión que están funcionando donde sus líderes o pastores en algunos casos también están, según información que nos dan los comunitarios promoviendo el tema de la invasión”.

Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, llamó a los lideres y representantes de estas iglesias y a las autoridades de gobierno a tomar conciencia sobre el grave daño que se le está ocasionando a la reserva con la población de estas áreas que están protegidas por la ley.

“Cuando se da este tipo de avance en la frontera agrícola en las distintas reservas es inevitable que las manifestaciones religiosas de todos los signos no acompañen a estos procesos de invasión, realmente yo creo que no es el hecho de que estén las iglesias dentro, yo creo que el tema es que no debieron entrar las personas a la reserva”, sostuvo Campos.

“Hay cierta cuota de responsabilidad en el tema de la iglesias en el sentido de que deben percatarse de que están en una zona en la cual no está permitido habitar y de que ellos al establecerse ahí están también violando la legislación nacional y están cometiendo un delito”, añadió.

Sumado a la creciente invasión de colonos, en abril de este año más de 5 mil hectáreas de la reserva quedaron devastadas por un incendio que se extendió por 3 días continuos y que se originó en la comunidad Siempre Viva, municipio de San Juan del Norte, debido a la quema de pasto para ganado, según denunció el Gobierno Territorial Rama-Kriol.