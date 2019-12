Yuri Mendoza: "Emprender no es fácil, hay que tener visión"

Yuri Masiel Mendoza Padilla, de 34 años de edad, es propietaria y creadora de Yuyi Nails Tratamiento, un emprendimiento que inició en 2016 y que ahora tiene alcance nacional.

Todo inició cuando Yuri quedó desempleada tras un recorte de personal que se realizó en la empresa, sin embargo, no se desanimó y decidió emprender.

Mendoza estudió estilismo profesional y siempre le llamó la atención el cuidado de las uñas, por lo que siempre realizaba productos para ella misma, al ver los resultados, sus conocidas se convirtieron en sus clientas.

“Fui alumna de estilismo, siempre me gustó cuidar mucho mis uñas y siempre he creído en los tratamientos naturales, prácticamente me lo cree para mí misma y en las empresas donde trabajaba en aquel tiempo eran bastante cotizadas mis uñas. Cuando me veía mis clientas me decían qué usaba para mis uñas y yo les decía que era un tratamiento completamente natural y así fue que empezaron a decirme hazme uno para mí”, asegura Yuri Mendoza.

Mendoza se considera como una mujer autodidacta, porque “me gusta aprender cosas por mí misma”, por lo que se ha perfeccionado en la creación de esmaltes naturales con múltiples propiedades y beneficios para las uñas.

Yuri, quien también es conocida por sus amigos y clientes como “Yuyi”, asegura que emprender no ha sido tan fácil, pero superar sus propios obstáculos también es parte de su aprendizaje.

“Emprender no es muy fácil, tienes primeramente que tener la visión y la pasión de dónde quieres llegar para alcanzar la meta. Una vez que yo emprendí mi negocio yo dije, esto es lo que quiero, quiero tener mi propio negocio y empecé a emprender (…) Sí hay muchos retos, no lo niego, pero he podido salir adelante gracias a Dios”, explica la emprendedora.

Las redes sociales también formaron parte de los factores para alcanzar el éxito en el negocio de Yuri, pues ella afirma que “hoy en día las mejores ventas son en línea y son por medio de Facebook, Instagram y todas las redes ”.

Yuyi Nails Tratamientos cuenta con un espacio en físico en Bello Horizonte, también les podes encontrar en Facebook e Instagram con el mismo nombre.