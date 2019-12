Asamblea de Nicaragua da tres meses más a Comisión de la Verdad

La Asamblea Nacional amplió por tres meses más el periodo de vigencia de la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, pese a que desde hace nueve meses no presentan un informe de las investigaciones de los hechos de violencia registrados en Nicaragua a partir de abril del año pasado.

La ampliación entra en vigencia a partir del 6 de noviembre y fue justificada por el diputado sandinista, Wilfredo Navarro, quien asegura que la comisión necesita más tiempo, para continuar realizando su labor y presentar resultados.

“Tienen que completar algunos ejes de su investigación, principalmente hablaban del tema de las redes sociales, su impacto durante la situación en Nicaragua y la aclaración del número de fallecidos, porque hay algunos que están vivos y quieren hacerlos pasar por muertos”, aseguró Navarro.

El diputado sandinista no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra Álvaro Leiva, defensor de los derechos humanos exiliado en Costa Rica, de quien dijo “recibía dinero por reportar personas fallecidas”, hecho que no ha sido confirmado.

Cairo Amador, quien es miembro de esta comisión, justificó que los informes se han retrasado porque se les complicó la coordinación con las demás organizaciones que nacieron a raíz del conflicto sociopolítico y los defensores de derechos humanos independientes.

“Hay asociaciones y madres de fallecidos que han venido, se han reunido con nosotros, pero luego públicamente dicen que no, entonces no son serios con sus declaraciones, esto nos lleva a un problema serio porque no tenemos otros filtros con los que corroborar nuestros datos”, expresó Amador.

Mientras tanto familiares de personas asesinadas en el conflicto sociopolítico y de presos políticos, aseguran que esta Comisión de la Verdad está parcializada a favor del Gobierno de turno, por ello prefieren no coordinar acciones con ellos.