Menos nicaragüenses viajarán a Costa Rica en esta temporada navideña

Diciembre por lo general es la fecha en la que mayor cantidad de nicaragüenses viajan a Costa Rica para visitar a sus familiares que viven o trabajan en este país del sur, sin embargo, hasta la fecha el consulado reporta menos movimiento.

“Vamos a pasear todo el mes de diciembre y luego volvemos en enero, vamos a visitar a la familia, al papá de mi hija que está allá y luego vamos a retornar, pero sin duda este año ha sido más duro que otros, pues de 100 dólares que me mandaban de remesa ahora solo recibo 80”, expresó Scarleth Medina, quien viaja a Costa Rica para reunirse con su familia.

Antes, desde la primera semana de diciembre, eran notables las largas filas de nicaragüenses que solicitaban una visa en la embajada costarricense, sin embargo, desde que el consulado implementó el sistema de citas para atenciones consulares, el proceso es más ordenado.

En la frontera de Peñas Blanca se ve una mayor afluencia de nicaragüenses que regresan de Costa Rica para rencontrarse con sus familias, después de haber migrado a este país en busca de una oportunidad laboral.

Los migrantes nicaragüenses que están retornando al país para las fiestas navideñas, han manifestado que sienten mucho pesar por sus compatriotas que se vieron obligados a huir de Nicaragua ante amenazas, asedio y persecución por haber participado en las protestas antigubernamentales, ya que no pueden retornar y reencontrarse con sus familias en estas fechas especiales, debido a que no existen garantías de seguridad para su regreso, además que viven en condiciones precarias.

“Llegan muchos compañeros nicaragüenses a trabajar y lo que hacen es explotarlos los mismos nicaragüenses y eso no debe de ser así, cuando yo busco gente para trabajar porque yo trabajo en construcciones, yo me buscó a los compañeros de mi patria y les aclaro desde un principio que no tengo intención de explotarlos y ganar el doble de ellos”, expresó Marcos Quintero Flores, quien regresó a Nicaragua para festejar las fiestas navideñas con su familia.

Quintero Flores, aseguró que la mayoría de nicaragüenses que han llegado al país vecino huyendo de la violencia en Nicaragua, sobreviven de la ayuda que les dan en las calles.

“Es común ver los rótulos, (que dicen) ‘soy exiliado nicaragüense, ayúdenme para comer y pagar casa’, sin embargo, son personas humildes que prefieren pedir antes que volverse delincuentes”, comentó Quintero.

Según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de los 80,000 nicaragüenses que han salido del país por la crisis, más de 55,000 han solicitado protección a las autoridades costarricenses y enfrentan duras dificultades al no poder encontrar un trabajo.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado anunció durante el Foro de Mundial sobre Migrantes, que su país otorgaría seguro médico por un año a los nicaragüenses que cuenten con el estatus de refugiados.