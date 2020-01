Sindicatos sandinistas denuncian “irregularidades” en las alcaldías

Sindicalistas sandinistas enviarán una carta al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la que expondrán sus principales demandas, así como denuncias de “irregularidades” en las alcaldías, incluyendo la de Managua.

De acuerdo con Félix Castillo, miembro de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), las autoridades de las alcaldías están violentando el derecho de los trabajadores que no pertenecen a la Unión Nacional de Empleados (UNE).

“Por ejemplo (en) Ciudad Sandino, que el alcalde le quite el derecho a un sindicato diciendo que si no es de UNE no puede hacer ninguna gestión, le quita el derecho a un Convenio Colectivo, a una Comisión Colectiva, que ellos (los trabajadores) han tenido (ahora) se las han estado quitando. Por ejemplo Nagarote, lo mismo, un alcalde está diciéndole a sus trabajadores que si no se afilian a UNE los va a correr. Yo creo que eso es violentar los derechos de un trabajador”, denunció Félix Castillo.

Roger Figueroa, secretario de Asuntos Laborales a nivel nacional de la CST-José Benito Escobar, confirmó estas irregularidades y a su vez señaló que están planteando incluir en la carta que enviarán a Ortega, las dificultades que ahora tienen con el Ministerio del Trabajo (Mitrab), para obtener certificaciones sindicales, lo que les impide participar de convenios colectivos ante las instituciones públicas donde laboran.

“La ley dice que para que vayas a negociar un convenio colectivo debes ser de persona jurídica. Persona jurídica es aquella que tiene un reconocimiento legal”, señaló Roger Figueroa.

Los trabajadores de las alcaldías afiliados a las dos Central Sandinistas de Trabajadores (CST), además pedirán a Ortega que negocie un ajuste salarial para los trabajadores, debido a que el alto costo de la vida, producto de las políticas económicas que ha aplicado el Gobierno desde el año pasado, ya comienza a generar molestias en el bolsillo de su misma militancia.

“Vamos a hacer un planteamiento, ahorita que entremos a negociaciones de salario (mínimo) que se haga un ajuste porque ya sabemos que la canasta (básica) está súper alterada, está ya casi por los 15 mil córdobas, está caótico esto, eso es lo que estamos planteando como CST y como Comisión Jurídica que somos”, expresó Félix Castillo, miembro de esta organización.

Los sindicalistas esperan que todas estas inquietudes que plantearán en su carta, tengan pronta respuesta por parte del ejecutivo.

“La gente saca cuenta rápidamente y te dicen: ese es un montón de dinero (el actual costo de la canasta básica) y eso me está impactando, y entonces por eso decimos que debe de haber una revisión a fondo sobre la situación y somos del criterio que debe de haber una negociación de un incremento salarial para todos los sectores de la economía”, coincidió Ruiz.