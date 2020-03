Oposición de Nicaragua no descarta sanciones contra el Ejército tras resolución de EE.UU.

La oposición nicaragüense no descarta que Estados Unidos emita sanciones contra el Ejército de Nicaragua, luego que la Cámara Baja aprobara una resolución sobre la crisis del país, la cual condena la represión, demanda el respeto de los derechos humanos y la realización de elecciones, libres, justas y transparentes.

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, recordó que esta resolución se basó en los informes brindados por la Oficina Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que la actualización de este informe, prevista para el próximo 19 de marzo, será fundamental para la decisión que tome Estados Unidos, con respecto a las sanciones.

Chamorro además detalló que si en este informe se confirma algún tipo de vínculo del Ejército de Nicaragua con violaciones a los derechos humanos durante la crisis, “no habrá nada que detenga sanciones” en su contra.

"Se quejan de que pedimos sanciones, pero son ellos los que se las imponen con sus acciones, si se confirma que cometieron crímenes de lesa humanidad, lógicamente ellos serán objeto de sanciones", declaró Chamorro.

José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, afirmó que si el Ejército está confiado en que no participó en la crisis sociopolítica, deben cooperar con organismos de derechos humanos y demostrar con hechos y no palabras que no son “cómplices”.

"Hay videos y pruebas de otro tipo que los hacen cómplices de estos hechos de violencia y si ellos dicen que nadie del Ejército salió y que estuvieron encuartelados, porque le temen a una investigación internacional”, enfatizó Pallais.