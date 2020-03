Unicef elabora guía para prevenir coronavirus en las escuelas

Una serie de acciones a implementar en los espacios escolares para prevenir y detectar los casos de coronavirus ha propuesto el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a través de una guía que elaboró en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El documento publicado este jueves en el portal web de Unicef, proporciona directrices claras y prácticas para garantizar la seguridad de las operaciones a través de la prevención, la detección temprana y el control del Covid-19 en las escuelas y otros centros educativos.

Esta agencia de Naciones Unidas, aclaró que “aunque esta guía se centra en los países donde ya se ha confirmado casos del Covid-19, también es relevante para otros contextos”, como Nicaragua.

Promover hábitos de higiene en alumnos y maestros, evitar el contacto físico innecesario, controles de asistencia para detectar ausentismos y permitir que el alumnos, docentes y personal administrativo que se vea afectados por el virus no asistan a la escuela mientras no se hayan recuperado son algunas de las recomendaciones que hace Unicef a través de esta guía.

Iván Yerovi, representante de Unicef en Nicaragua, señaló que la guía responde fielmente a las directrices que ha orientado la OMS en relación a la prevención y atención del virus. A su vez, instó a la población a mantenerse atenta a la información oficial para evitar caer en rumores y noticias falsas.

De registrarse casos de coronavirus en el país, Unicef sugiere que una medida que podría implementarse en el sistema educativo es el uso de la tecnología para que los estudiantes no interrumpan su agenda de clases sin exponerse al contagio en las escuelas.

“Pueden tomarse clases virtuales. Yo sé que eso en un ámbito rural donde no hay acceso a internet sería difícil, sin embargo, yo creo que hay modalidades que permitirían que le niño continúe con el sistema educativo, o cuando se permita el retorno (a las escuelas) puedan ajustar sus planes de estudios para que se continúe con el pensum de estudios que estaba programado”, expresó Yarovi.

A pesar que el pasado miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como pandemia, hasta ahora el Gobierno de Nicaragua se ha limitado a informar que junto a Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha actualizado el Protocolo de Preparación y Respuesta ante el Riesgo de Coronavirus.

El Gobierno además aseguró que promueve la salud en la comunidad educativa, pero hasta ahora no cuenta con un plan de contingencia nacional para enfrentar la pandemia y que garantice a la ciudadanía el derecho al acceso a la salud en este caso según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Hasta este momento no hemos visto que el gobierno haya emitido todas las recomendaciones y precauciones que deben tomarse para evitar este tipo de enfermedad que ha afectado diversos países no sólo de la región si no de otros continentes”, lamentó Frank Flores, abogado de la CPDH.