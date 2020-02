Donald Trump promete sanciones graves contra Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país continuará adoptando nuevas sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Podría haber sanciones muy graves. Es tan triste que la gente se muere de hambre. Aquí hay un caso en el que un país era rico hace 15 años, y muy rico hace 20 años. Muy, muy rico, el más rico de toda América Latina y América del Sur. Los más ricos no están ni siquiera en competencia, cuando miras que hoy no tienen agua, no tienen alimentos básicos, no tienen medicina. Es increíble lo que ha sucedido en Venezuela, estamos observando a Venezuela muy de cerca, no nos gusta, no nos gusta para nada lo que está sucediendo”, expresó Trump durante una conferencia de prensa al finalizar su visita a India.

Las últimas sanciones de la administración de Trump contra el Gobierno de Maduro fueron el 18 de febrero, cuando Estados Unidos sancionó a la petrolera rusa Rosneft por hacer negocios con crudo venezolano.

Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de cada tres venezolanos sufren hambre debido a la dificultad de conseguir alimentos como consecuencia de la crisis económica y humanitaria que vive el país.

Según el PMA, 9,3 millones de venezolanos (la tercera parte de la población), padecen inseguridad alimentaria moderada o severa.